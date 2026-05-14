Atelier d’initiation au kimchi Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Misikga (Riz & Co),

coorganisateur du K-PLUS Festival, est spécialisé dans les ateliers de

cuisine coréenne et la valorisation d’ingrédients coréens haut de gamme.

À cette occasion, son fondateur,

Joung Gen LEE, animera un atelier collectif d’initiation à la

fermentation autour du kimchi. Véritable incontournable de l’art

millénaire de la fermentation en Corée, le kimchi est aujourd’hui l’une

des spécialités coréennes les plus populaires au monde.

Au cours de cet atelier, vous

découvrirez les bases de la fermentation coréenne et réaliserez votre

propre kimchi. Vous repartirez avec votre préparation prête à déguster

ainsi qu’une recette pour la refaire chez vous !

Le nombre de participants étant limité à 60 personnes, l’inscription est obligatoire. Ne tardez pas à réserver votre place !

Dans le cadre du K-plus festival 2026, Misikga et l’Université Ouverte vous proposent tout un programme de conférences, d’ateliers et d’animations !

Le dimanche 24 mai 2026

de 10h30 à 12h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T10:30:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr



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