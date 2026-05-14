Atelier d’initiation au kimchi Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Atelier d’initiation au kimchi Université Ouverte – Université Paris Cité Paris dimanche 24 mai 2026.
Misikga (Riz & Co),
coorganisateur du K-PLUS Festival, est spécialisé dans les ateliers de
cuisine coréenne et la valorisation d’ingrédients coréens haut de gamme.
À cette occasion, son fondateur,
Joung Gen LEE, animera un atelier collectif d’initiation à la
fermentation autour du kimchi. Véritable incontournable de l’art
millénaire de la fermentation en Corée, le kimchi est aujourd’hui l’une
des spécialités coréennes les plus populaires au monde.
Au cours de cet atelier, vous
découvrirez les bases de la fermentation coréenne et réaliserez votre
propre kimchi. Vous repartirez avec votre préparation prête à déguster
ainsi qu’une recette pour la refaire chez vous !
Le nombre de participants étant limité à 60 personnes, l’inscription est obligatoire. Ne tardez pas à réserver votre place !
Dans le cadre du K-plus festival 2026, Misikga et l’Université Ouverte vous proposent tout un programme de conférences, d’ateliers et d’animations !
Le dimanche 24 mai 2026
de 10h30 à 12h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T10:30:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr
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