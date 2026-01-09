Atelier d’initiation au numérique Utiliser un outil d’intelligence artificielle (Mistral AI) Langres

Atelier d’initiation au numérique Utiliser un outil d’intelligence artificielle (Mistral AI)

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Début : 2026-01-16

2026-01-16

Tout public

Découvrez comment dialoguer avec Mistral, un assistant intelligent de conception française qui répond à vos questions, vous aide dans vos recherches ou vous guide pas à pas. Simple et accessible, cet outil s’adapte à vos besoins, que ce soit pour écrire un texte, trouver une recette ou comprendre un sujet complexe. Aucune compétence technique n’est requise posez vos questions en langage naturel, comme à un ami. L’IA devient un allié du quotidien, pour gagner du temps et explorer de nouvelles idées. Un premier pas vers le numérique de demain, sans stress et en toute convivialité.

Tout public dont seniors

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

