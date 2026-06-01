Atelier d’initiation au tarot, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Atelier d’initiation au tarot Samedi 13 juin, 10h00 Médiathèque Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Pour adultes.

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}]

Animé par Ludivine Casilli. Atelier Enfants