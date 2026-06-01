Atelier d’initiation au tarot, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès
Atelier d’initiation au tarot, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès samedi 13 juin 2026.
Atelier d’initiation au tarot Samedi 13 juin, 10h00 Médiathèque Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Pour adultes.
Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}]
Animé par Ludivine Casilli. Atelier Enfants
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