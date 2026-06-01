Exposition « Silence », Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès
Exposition « Silence », Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès mardi 2 juin 2026.
Exposition « Silence » 2 – 13 juin Médiathèque Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Vernissage vendredi 5 juin à 18h.
Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr
Exposition organisée en partenariat avec l’association Les Amis de Jean-Yves. Exposition Peinture
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