Exposition « Silence », Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Exposition « Silence » 2 – 13 juin Médiathèque Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Vernissage vendredi 5 juin à 18h.

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr

Exposition organisée en partenariat avec l’association Les Amis de Jean-Yves. Exposition Peinture