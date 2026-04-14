Atelier d’initiation au tatakizome, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
Atelier d’initiation au tatakizome, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne samedi 20 juin 2026.
Atelier d’initiation au tatakizome 20 et 27 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Atelier d’initiation au tatakizome
Parc du château de Champs-sur-Marne
Les 20 et 27 juin 2026
À 14h30
Créez un tote bag teint à partir de végétaux.
Un moment d’exploration textile naturel et sensoriel : cet atelier propose une immersion sensible dans l’univers des teintures végétales à travers la technique japonaise du tatakizome. À partir des plantes du jardin du parc, chaque participant compose un motif unique en imprimant directement les végétaux sur le tissu.
Une expérience à la fois créative, accessible et écologique, qui révèlera toute la beauté des couleurs naturelles.
Déroulé de l’atelier :
Introduction aux principes de la teinture végétale
Composition et martelage des végétaux sur textile
Création d’un tote bag personnalisé à emporter
Intervenante : Laureledesign
À partir de 15 ans.
À noter : Le martèlement avec le marteau étant assez bruyant, nous vous recommandons
de prendre des bouchons d’oreille.
Durée : 1h30
Tarif : 30 €
Achat des billets uniquement sur la e-billetterie du château (prochainement disponible) https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Attention, places limitées.
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]
Venez découvrir l’univers des teintures végétales en créant votre tote bag teint à partir de végétaux !
©Laure Lê Design
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