Atelier d’initiation au tatakizome, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Atelier d’initiation au tatakizome 20 et 27 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Atelier d’initiation au tatakizome

Parc du château de Champs-sur-Marne

Les 20 et 27 juin 2026

À 14h30

Créez un tote bag teint à partir de végétaux.

Un moment d’exploration textile naturel et sensoriel : cet atelier propose une immersion sensible dans l’univers des teintures végétales à travers la technique japonaise du tatakizome. À partir des plantes du jardin du parc, chaque participant compose un motif unique en imprimant directement les végétaux sur le tissu.

Une expérience à la fois créative, accessible et écologique, qui révèlera toute la beauté des couleurs naturelles.

Déroulé de l’atelier :

Introduction aux principes de la teinture végétale

Composition et martelage des végétaux sur textile

Création d’un tote bag personnalisé à emporter

Intervenante : Laureledesign

À partir de 15 ans.

À noter : Le martèlement avec le marteau étant assez bruyant, nous vous recommandons

de prendre des bouchons d’oreille.

Durée : 1h30

Tarif : 30 €

Achat des billets uniquement sur la e-billetterie du château (prochainement disponible) https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Attention, places limitées.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]

Venez découvrir l’univers des teintures végétales en créant votre tote bag teint à partir de végétaux !

©Laure Lê Design