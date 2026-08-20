Atelier d’Initiation au Zellige – CATÉGORIE ADULTE -, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Atelier d’Initiation au Zellige – CATÉGORIE ADULTE – 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Accessible aux participants âgés de 16 ans et plus – Inscription gratuite en ligne obligatoire à l’aide de ce lien : https://forms.gle/q1CA8iiqWiKJDsATA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Initiez-vous à l’art ancestral du Zellige. Créez et emportez votre propre chef-d’œuvre.

Le Zellige est un art ancestral marocain où l’argile cuite émaillée s’exprime dans toute sa splendeur décorative. Façonnée et cuite de manière artisanale, chaque pièce d’argile reçoit un émail subtil avant d’être taillée manuellement à l’aide d’un marteau tranchant spécifique (le manqach). Par ce geste d’une précision millimétrique, l’artisan détoure chaque tesselle, permettant la composition de motifs géométriques sophistiqués, floraux ou végétaux, et même de créations calligraphiques remarquables.

Cet atelier pratique offre une immersion d’exception dans la grammaire ornementale traditionnelle. Animé par Oumaima, lauréate de l’Académie des Arts Traditionnels de Casablanca, l’atelier permet aux participants de s’initier à la technique complexe de l’assemblage traditionnel « à l’envers ». Guidés par la seule géométrie des tranches, les participants disposent les tesselles face contre terre sur un tracé régulateur avant de couler le liant.

Chacun expérimente ce passage de la matière brute à l’harmonie visuelle et repart avec son propre chef-d’œuvre.

Informations Pratiques :

Durée de la séance : 1h30min

: 1h30min Âge minimum : 16 ans (débutants bienvenus)

: 16 ans (débutants bienvenus) Tarif : Gratuit

: Gratuit Priorité d’accès : Afin de diversifier le public accueilli, les places sont attribuées en priorité aux personnes n’ayant pas bénéficié de l’atelier Zellige lors des JEP 2025.

: Afin de diversifier le public accueilli, les places sont attribuées en priorité aux personnes n’ayant pas bénéficié de l’atelier Zellige lors des JEP 2025. Inscription en ligne obligatoire : pour garantir votre participation à cet atelier, une inscription préalable est indispensable. Réservez votre place dès maintenant en remplissant notre formulaire d’inscription en ligne accessible à l’aide de ce lien :https://forms.gle/q1CA8iiqWiKJDsATA

Ne manquez pas cette chance de découvrir un art ancestral et de contribuer à la préservation de ce patrimoine culturel. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble les Journées Européennes du Patrimoine.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/q1CA8iiqWiKJDsATA »}] [{« link »: « https://forms.gle/q1CA8iiqWiKJDsATA »}] La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Initiez-vous à l’art ancestral du Zellige. Créez et emportez votre propre chef-d’œuvre.

©YA