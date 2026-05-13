Atelier d’initiation et de découverte du tressage de la fibre de rotin, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Atelier d’initiation et de découverte du tressage de la fibre de rotin Samedi 23 mai, 17h30 Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Cet atelier invite le public à découvrir les gestes traditionnels et les techniques de base pour manipuler cette matière naturelle, souple et résistante. Accompagnée de Madame Bertile Corinne de l’atelier Lulicouture, vous serez guidé pas à pas dans la réalisation d’un objet unique que vous pourrez emporter avec vous.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaine de Chine, objets d’art…

Cet atelier invite le public à découvrir les gestes traditionnels et les techniques de base pour manipuler cette matière naturelle, souple et résistante. Accompagnée de Madame Bertile Corinne de vous…

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