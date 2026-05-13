Atelier d’initiation et de découverte du tressage de la fibre de rotin, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis
Atelier d’initiation et de découverte du tressage de la fibre de rotin, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis samedi 23 mai 2026.
Atelier d’initiation et de découverte du tressage de la fibre de rotin Samedi 23 mai, 17h30 Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Cet atelier invite le public à découvrir les gestes traditionnels et les techniques de base pour manipuler cette matière naturelle, souple et résistante. Accompagnée de Madame Bertile Corinne de l’atelier Lulicouture, vous serez guidé pas à pas dans la réalisation d’un objet unique que vous pourrez emporter avec vous.
Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaine de Chine, objets d’art…
Cet atelier invite le public à découvrir les gestes traditionnels et les techniques de base pour manipuler cette matière naturelle, souple et résistante. Accompagnée de Madame Bertile Corinne de vous…
©ministère de la Culture
À voir aussi à Saint-Louis (La Réunion)
- Restitution « La classe, l’œuvre ! », Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis 23 mai 2026
- Visite guidée de l’exposition temporaire, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis 23 mai 2026
- Concert, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis 23 mai 2026
- Démonstration tailleur de pierre Plan Incliné de Saint-Louis/Arzviller Saint-Louis 31 mai 2026
- A la découverte de la biodiversité ordinaire !, Aux jardins de Francette, Saint-Louis 6 juin 2026