Restitution « La classe, l’œuvre ! », Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Restitution « La classe, l’œuvre ! » Samedi 23 mai, 17h00 Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Restitution de « la classe l’œuvre »

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien présente la restitution du projet mené dans le cadre du dispositif La Classe, l’Œuvre.

À l’occasion de la nuit Européenne des Musées, le MADOI présente la restitution du projet mené par la classe de première année du Brevet des Métiers d’Arts Ébénisterie du Lycée Professionnel Roches Maigres, dans le cadre du dispositif « la classe, l’œuvre ».

Ce projet s’inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et artistique, en résonnance avec l’exposition temporaire du MADOI : « Les années déco à la Réunion, le mobilier de 1930 – 1950 ». Il a pour objectif la conception et la réalisation d’un petit meuble inspiré du courant Art Déco.

Les élèves ont ainsi imaginé et fabriqué une table alliant esthétique et fonctionnalité, en respectant les caractéristiques majeures de la période 1930-1950 : formes géométriques, lignes épurées, composition symétrique, utilisation de matériaux noble tels que le bois et le métal, ainsi que des finitions particulièrement soignées. Le projet met également en valeur le jeu des contrastes chromatiques et l’élégance formelle propre à ce style.

La réalisation s’est déroulée en plusieurs étapes : façonnage, assemblage et finitions, avec une attention constante portée à la précision et à la symétrie, éléments essentiels de l’esthétique Art Déco.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaine de Chine, objets d’art…

Restitution de « la classe l’œuvre »

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