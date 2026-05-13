Visite guidée de l’exposition temporaire, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis

Visite guidée de l’exposition temporaire Samedi 23 mai, 18h30, 19h30, 20h30 Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Les années art déco à la Réunion – Le mobilier de 1930 à 1950

A l’occasion de la Nuit Européenne Des Musées, le MADOI invite le public à découvrir sa nouvelle exposition temporaire » Les années Art déco à la Réunion – Le mobilier de 1930 à 1950″.

Cette exposition met en lumière une période charnière de l’histoire artistique et sociale de La Réunion, marquéee par l’influence du mouvement Art déco. A travers une sélection de meubles emblématiques, d’objets décoratifs et de documents d’époque, le parcours révèle comment les lignes épurées, les formes géométriques et les matériaux modernes se sont intégrés aux savoir-faire locaux. L’exposition propose une immersion dans les intérieurs de l’époque, où se croisent influences européennes, créativité artisanale et mode de vie en mutation.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaine de Chine, objets d’art…

Les années art déco à la Réunion – Le mobilier de 1930 à 1950

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