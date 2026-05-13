Concert, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis
Concert, Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI), Saint-Louis samedi 23 mai 2026.
Concert Samedi 23 mai, 20h30 Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Tin Poppy et ses musiciens en live, l’artiste vous transporte dans un voyage musical intense, mêlant modernité du pop séga.
Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Très riche collection constituée de meubles, textiles, porcelaine de Chine, objets d’art…
Tin Poppy et ses musiciens en live, l’artiste vous transporte dans un voyage musical intense, mêlant modernité du pop séga.
©Cedric Demaison
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