Atelier dinosaures et compagnie, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon
Atelier dinosaures et compagnie, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon jeudi 23 avril 2026.
Atelier dinosaures et compagnie Jeudi 23 avril, 14h00 Bibliothèque Pierre Boulle Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Exceptionnel ! Nous accueillons un atelier ludique et pédagogique pour faire découvrir aux enfants l’archéologie et la Préhistoire par l’observation et la manipulation de squelettes d’animaux.
Bibliothèque Pierre Boulle 8 place du viguier 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 87 56 96 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 87 56 96 »}] Horaires :
Mardi et vendredi de 9h à 12h30
Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 ORIZO : ligne 9 et 7, arrêt Reine Jeanne · À PIED OU AVEC UN VÉHICULE : au rond-point (Poste Saint-Jean), prenez l’Avenue de la Folie en direction du Pont-des-deux-Eaux, puis au bout de 400 mètres, entrez dans le quartier de la Reine Jeanne, puis prenez la rue des Catalans sur votre droite. Au bout de la rue, vous débouchez sur le Clos des fontaines : la bilbiothèque se trouve sur votre droite, Place du Viguier
Découverte de l’archéologie et de la préhistoire Jeunesse Rencontres
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