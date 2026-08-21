Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma, Bibliothèque Denis Diderot et Ciné Malraux, Bondy

Informations pratiques

Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma Dimanche 20 septembre, 18h00 Bibliothèque Denis Diderot et Ciné Malraux Seine-St-Denis

Les inscriptions ouvriront prochainement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

L’association Braquage vous propose de participer à un atelier d’interventions sur pellicule. Au cours de cette activité, venez participer à la création d’un film collectif en expérimentant le dessin et le grattage sur une bande de pellicule. Vous concevrez ainsi le fond, le rythme, et les couleurs du film, qui sera ensuite projeté avec un projecteur pour pellicule 16mm ! Atelier sur réservation – jauge de 20 personnes, tout public, enfants accompagnés possible (plutôt à partir de 6 ans).

Bibliothèque Denis Diderot et Ciné Malraux 9 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy, France Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-St-Denis Île-de-France 0183745571 https://bondy.bibliotheques-estensemble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/10017-atelier-grattage-sur-pellicule-au-cine-malraux-a-bondy-journees-du-patrimoine.html »}]

Atelier

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