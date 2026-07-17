DES LUTTES ET DES RÊVES, Salle André Malraux, Bondy

Informations pratiques

DES LUTTES ET DES RÊVES Dimanche 29 novembre, 15h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:15:00+01:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T16:15:00+01:00

Des luttes et des rêves__,un cabaret populaire des conservatoires d’Est Ensemble, dresse un portrait du territoire en chanson et théâtre musical. Une création collective qui fait entendre ses cultures, ses langues, ses mémoires et ses rêves.

Coeur Choeur, l’ensemble vocal des agents d’Est Ensemble dirigé par Luz Monchecourt-Lozano

Instruments et voix : les artistes- enseignants du réseau des conservatoires

Ce cabaret sera joué avec une formule repas au Pavillon de Romainville le vendredi 27 novembre à 20h30

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/des-luttes-et-des-reves-un-cabaret-populaire?_gl=1*1ylwg3*_gcl_au*NzEwMzc1NjY5LjE3NzYzNTQzMzguNTYxMDA0MDkwLjE3ODMzNDUwNTUuMTc4MzM0NTA1NQ..*_ga*MTA1Mzg4ODkyOS4xNzYwNjk1MzU0*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDUwNTEkbzIwNSRnMSR0MTc4MzM0NjIwMCRqNTEkbDAkaDE2MzIzNjI0MzM. »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Un cabaret populaire des conservatoires d’Est Ensemble

@Camille Millerand / Est Ensemble