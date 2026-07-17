A DROP OF POISON, Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, Bondy

Informations pratiques

A DROP OF POISON Vendredi 6 novembre, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00

Drop of poison est une odyssée au cœur de l’Amérique de Tom Waits, celle des oubliés. Ce répertoire chanté sera complété par des compositions originales de Claude Whipple. Ce concert promet une soirée d’une grande intensité émotionnelle, où la sueur et le geste musical rejoignent la poésie des égarés.

Guitare et chant : Claude Whipple

Contrebasse : Leïla Soldevila

Batterie : Jean-Pascal Molina

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/a-drop-of-poison?_gl=1*iy2ph*_gcl_au*NzEwMzc1NjY5LjE3NzYzNTQzMzguNTYxMDA0MDkwLjE3ODMzNDUwNTUuMTc4MzM0NTA1NQ..*_ga*MTA1Mzg4ODkyOS4xNzYwNjk1MzU0*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDUwNTEkbzIwNSRnMSR0MTc4MzM0NTg0NCRqMiRsMCRoMTYzMjM2MjQzMw.. »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Concert rock, blues, jazz, chanson

@claude Whipple