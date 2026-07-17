L’Hôtel de ville de Bondy entre architecture, mobilier et décors, Hôtel de Ville, Bondy

Informations pratiques

L’Hôtel de ville de Bondy entre architecture, mobilier et décors Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

À partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Construit par les architectes communaux René Roux-Dufourt et Noël Laval, l’Hôtel de ville de Bondy est inauguré en 1969. L’ambition est double pour cette municipalité dirigée par le maire Claude Fuzier : en faire un centre administratif et culturel. Une vaste salle des fêtes est intégrée au programme et un concours lancé pour l’équipement et la décoration de l’ensemble.

Plus de cinquante ans après, découvrez ces aménagements intérieurs et décors insoupçonnés. La salle des Mariages, celle du Conseil municipal ou encore le Salon Bleu vous révèleront le mobilier réalisé par le célèbre décorateur Joseph-André Motte et les œuvres de l’artiste Pierre Sabatier et du vitrailliste Max Ingrand.

Elle s’achèvera par un temps libre dans l’exposition « Ces artistes qui font l’Hôtel de Ville de Bondy », une belle occasion d’explorer autrement l’univers du design.

Par Hélène Caroux, chargée d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis.

Une initiative conjointe du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Ville de Bondy.

Hôtel de Ville Esplanade Claude-Fuzier 93143 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/8998-lhotel-de-ville-de-bondy-entre-architecture-mobilier-et-decors-journees-du-patrimoine.html »}, {« type »: « email », « value »: « education.populaire@bondy.fr »}]

Visite commentée

© Salle des Mariages, Bondy © Wendel Nazaire, Ville de Bondy