NOMAAD, Salle André Malraux, Bondy

Informations pratiques

NOMAAD Dimanche 6 décembre, 11h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T11:45:00+01:00

Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T11:45:00+01:00

Zaïna s’élance dans un voyage fascinant à travers les contes, les légendes et les plus grandes histoires d’amour qui ont marqué les cultures du monde entier.

De continent en continent, elle part à la rencontre d’héroïnes inoubliables, figures puissantes et inspirantes, dont les destins continuent de résonner à travers le temps.

Chant, flûte, récit : Nadia Feknous – Accordéon, voix : Elisa Chartier – Violon, voix : Ella Mundinger – Percussions, voix : Valentin Servoir

Jeune public à partir de 6 ans

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nomaad?_gl=1*17axpxr*_gcl_au*NzEwMzc1NjY5LjE3NzYzNTQzMzguNTYxMDA0MDkwLjE3ODMzNDUwNTUuMTc4MzM0NTA1NQ..*_ga*MTA1Mzg4ODkyOS4xNzYwNjk1MzU0*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDUwNTEkbzIwNSRnMSR0MTc4MzM0NjgwNSRqNDIkbDAkaDE2MzIzNjI0MzM. »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Spectacle jeune public

@LaureDuruflé