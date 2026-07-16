L’HEURE EXQUISE, Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, Bondy

Informations pratiques

L’HEURE EXQUISE Vendredi 5 février 2027, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:45:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:45:00+01:00

L’Heure Exquise vous invite à participer à une aventure onirique où le royaume du sommeil dévoile ses mystères.

Un voyage au clair de lune à travers les méandres de la nuit, les péripéties des insomniaques et des somnambules, qui aborde avec humour et profondeur les aspects à la fois drôles et inquiétants du sommeil.

Voix : Violaine Le Chenadec – Viole de gambe : Isabelle Saint-Yves

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lheure-exquise-1?_gl=1*df882o*_gcl_au*NzEwMzc1NjY5LjE3NzYzNTQzMzguNTYxMDA0MDkwLjE3ODMzNDUwNTUuMTc4MzM0NTA1NQ..*_ga*MTA1Mzg4ODkyOS4xNzYwNjk1MzU0*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDg2NzMkbzIwNiRnMSR0MTc4MzM0OTM1NCRqNTIkbDAkaDQ4NTc4OTEwMg.. »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Fable musicale

@AlainleBourdonnec