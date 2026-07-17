BLUE MOOD, Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy, Bondy
vendredi 29 janvier 2027 · Salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bondy · Bondy
Informations pratiques
BLUE MOOD Vendredi 29 janvier 2027, 19h30 Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy Seine-Saint-Denis
Entrée libre, gratuite, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-29T19:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-29T19:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00
Blue Mood vous invite à une traversée sensorielle portée par des sonorités croisées des instruments polyphoniques, le concert tisse une matière sonore à la fois intime et infinie. Pensé comme un moment de contemplation, Blue Mood est une invitation à ralentir, à écouter autrement, à se laisser porter pour célébrer la Nuit des Conservatoires 2027.
Allongez-vous, fermez les yeux… et laissez-vous dériver parmi les étoiles.
Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy Square du 8 mai 1945 93140 BONDY Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]
La nuit des conservatoires
@ Hanna Coly Terrien
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