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BLUE MOOD, Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy, Bondy

vendredi 29 janvier 2027 · Salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bondy · Bondy

BLUE MOOD, Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy, Bondy

Informations pratiques

Début
vendredi 29 janvier 2027
Fin
vendredi 29 janvier 2027
Lieu
Salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bondy
Adresse
Square du 8 mai 1945 93140 BONDY
Ville
93140 Bondy
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Entrée libre, gratuite, sans réservation

BLUE MOOD Vendredi 29 janvier 2027, 19h30 Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy Seine-Saint-Denis

Entrée libre, gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-29T19:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00
Fin : 2027-01-29T19:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00

Blue Mood vous invite à une traversée sensorielle portée par des sonorités croisées des instruments polyphoniques, le concert tisse une matière sonore à la fois intime et infinie. Pensé comme un moment de contemplation, Blue Mood est une invitation à ralentir, à écouter autrement, à se laisser porter pour célébrer la Nuit des Conservatoires 2027.
Allongez-vous, fermez les yeux… et laissez-vous dériver parmi les étoiles.

Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Bondy Square du 8 mai 1945 93140 BONDY Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]
La nuit des conservatoires

@ Hanna Coly Terrien

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