Atelier Discussion ouverte La bêtise Baba Yaga Chantelle
samedi 26 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Atelier Discussion ouverte La bêtise
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-24
Romain, Florine et Jean-Luc vous proposent une introduction à la philosophie autour du thème la bêtise . Deux rendez-vous pour échanger librement idées et questionnements.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 73 93 12 cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Romain, Florine, and Jean-Luc invite you to an introduction to philosophy centered on the theme of foolishness. Two sessions to freely exchange ideas and questions.
L’événement Atelier Discussion ouverte La bêtise Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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