Informations pratiques

Chantelle

Atelier Discussion ouverte La bêtise

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-24

Romain, Florine et Jean-Luc vous proposent une introduction à la philosophie autour du thème la bêtise . Deux rendez-vous pour échanger librement idées et questionnements.

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 73 93 12 cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Romain, Florine, and Jean-Luc invite you to an introduction to philosophy centered on the theme of foolishness. Two sessions to freely exchange ideas and questions.

L’événement Atelier Discussion ouverte La bêtise Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule