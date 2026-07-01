Atelier DIY avec Belle Patine Gien
mercredi 22 juillet 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Atelier DIY avec Belle Patine
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier DIY avec Belle Patine
De 10h à 12h, venez customiser votre objet (dessous de verre, rondin en bois, boîte) au choix avec Belle Patine !
Activité à partir de 8 ans. 5 .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
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English :
DIY Workshop with Belle Patine
L’événement Atelier DIY avec Belle Patine Gien a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GIEN
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