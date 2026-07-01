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AGENDA · Gien

Atelier DIY avec Belle Patine Gien

mercredi 22 juillet 2026 · Gien

Atelier DIY avec Belle Patine Gien

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Gien

Atelier DIY avec Belle Patine

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier DIY avec Belle Patine
De 10h à 12h, venez customiser votre objet (dessous de verre, rondin en bois, boîte) au choix avec Belle Patine !

Activité à partir de 8 ans. 5  .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28  info@gien-tourisme.fr

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English :

DIY Workshop with Belle Patine

L’événement Atelier DIY avec Belle Patine Gien a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GIEN

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