Informations pratiques

Gien

Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Journées européennes du patrimoine Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois

Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.

Une visite d’1h30.

Maximum 20 personnes

Merci d’arriver 15 minutes avant le départ.

Pas de réservation obligatoire. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr

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English :

European Heritage Days: Guided Tour, Famous Women of the Gien Region

L’événement Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois Gien a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GIEN