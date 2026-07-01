Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois Gien
lundi 20 juillet 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Journées européennes du patrimoine Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois
Parcourez Gien et marchez sur les pas des plus grandes femmes ayant marqué la ville, le tout accompagné par Anne de Beaujeu elle-même.
Une visite d’1h30.
Maximum 20 personnes
Merci d’arriver 15 minutes avant le départ.
Pas de réservation obligatoire. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28 info@gien-tourisme.fr
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English :
European Heritage Days: Guided Tour, Famous Women of the Gien Region
L’événement Visite Commentée, Les femmes illustres du Giennois Gien a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GIEN
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