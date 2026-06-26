Atelier DIY Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 4 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Atelier DIY
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Parés pour l’été avec Les Ateliers de Line. Venez apprendre à confectionner des produits pour passer l’été sans risquer de vous faire piquer ou d’attraper un coup de soleil !
Inscription par téléphone. 5 .
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Get ready for summer with Les Ateliers de Line. Come learn how to make items that will help you enjoy the summer without getting bitten by bugs or getting sunburned!
L’événement Atelier DIY Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN
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