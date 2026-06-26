Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Atelier DIY

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Parés pour l’été avec Les Ateliers de Line. Venez apprendre à confectionner des produits pour passer l’été sans risquer de vous faire piquer ou d’attraper un coup de soleil !

Inscription par téléphone. 5 .

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Get ready for summer with Les Ateliers de Line. Come learn how to make items that will help you enjoy the summer without getting bitten by bugs or getting sunburned!

L’événement Atelier DIY Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN