Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Multisports vacances

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06

Vous avez entre 10 et 16 ans ? Ne restez pas sur le banc de touche cet été ! Du 6 au 31 juillet 2026, profitez d’un programme riche en activités sportives et en sensations fortes.

Inscription à la Maison des Services ou par mail. .

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire multisportsvacances@gmail.com

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English :

Are you between 10 and 16 years old? Don’t sit on the sidelines this %E9t%E9! From July 6 to 31, 2026, enjoy a program packed with sports activities and thrills.

L’événement Multisports vacances Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN