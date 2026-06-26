Multisports vacances Cloyes-les-Trois-Rivières
lundi 6 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Multisports vacances
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06
Vous avez entre 10 et 16 ans ? Ne restez pas sur le banc de touche cet été ! Du 6 au 31 juillet 2026, profitez d’un programme riche en activités sportives et en sensations fortes.
Inscription à la Maison des Services ou par mail. .
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire multisportsvacances@gmail.com
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English :
Are you between 10 and 16 years old? Don’t sit on the sidelines this %E9t%E9! From July 6 to 31, 2026, enjoy a program packed with sports activities and thrills.
L’événement Multisports vacances Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN
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