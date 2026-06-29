Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières mercredi 8 juillet 2026.

Cloyes-les-Trois-Rivières

Les Mercredis sur l’île de Romilly

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez vous détendre et profiter en famille des activités proposées par la Maison des Trois Rivières sur l’île de Romilly !

10h Animation nature pistage d’animaux.

Découverte d’un cabinet d’une trentaine de curiosités, jeu de piste autour d’indices cachés sur l’île et moulage d’empreinte d’un animal sauvage.

Réservation obligatoire auprès de La Maison des Trois Rivières.

5€ par enfants et gratuit pour les accompagnants.

14h à 17h L’île s’anime.

Jeu de piste en autonomie Charlie et les mystères de la Vallée de l’Aigre, jeux en bois, coloriages, mini bar, visite accompagnée de l’île, atelier créatif…

gratuit

Rendez-vous au Kiosque d’information, rue des Moineaux.

Plus d’informations par téléphone. .

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Come relax and enjoy the activities offered by the Maison des Trois Rivières on Romilly Island with your family!

L’événement Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN