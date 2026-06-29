Cloyes-les-Trois-Rivières

Portes ouvertes de l’école d’Athlétisme de Cloyes

Piste d’athlétisme Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 19:30:00

Date(s) :

2026-06-29

L’école d’Athlétisme de Cloyes ouvre ses portes aux jeunes nés en 2019 ou avant. Alors enfile tes baskets et viens t’essayer à la course, au saut ou au lancer !

.

Piste d’athlétisme Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 60 26 accloyes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cloyes Track and Field School is open to young people born in 2019 or earlier. So put on your sneakers and come try your hand at running, jumping, or throwing!

L’événement Portes ouvertes de l’école d’Athlétisme de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN