Portes ouvertes de l’école d’Athlétisme de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières
Portes ouvertes de l’école d’Athlétisme de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières lundi 29 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Portes ouvertes de l’école d’Athlétisme de Cloyes
Piste d’athlétisme Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 19:30:00
Date(s) :
2026-06-29
L’école d’Athlétisme de Cloyes ouvre ses portes aux jeunes nés en 2019 ou avant. Alors enfile tes baskets et viens t’essayer à la course, au saut ou au lancer !
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Piste d’athlétisme Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 60 26 accloyes@gmail.com
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English :
The Cloyes Track and Field School is open to young people born in 2019 or earlier. So put on your sneakers and come try your hand at running, jumping, or throwing!
L’événement Portes ouvertes de l’école d’Athlétisme de Cloyes Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN
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