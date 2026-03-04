Atelier : donner une seconde vie à son ordinateur avec Linux, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier : donner une seconde vie à son ordinateur avec Linux Jeudi 19 mars, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T14:30:00+01:00 – 2026-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T14:30:00+01:00 – 2026-03-19T16:30:00+01:00

Vous craignez les virus, les ralentissements ou les limites de Windows ? Découvrez Linux, un système d’exploitation libre, sécurisé et léger, qui peut redonner un souffle nouveau à votre ordinateur, même ancien. Facile à prendre en main, Linux s’adapte à la plupart des machines et vous offre une expérience fluide, sans souci de sécurité ni lenteurs. Venez explorer cette alternative moderne et redonnez vie à votre matériel tout en protégeant vos données.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Offrez une seconde vie à votre ordinateur avec Linux, une alternative sûre, rapide et facile à utiliser. Ordinateur système d’exploitation

Linux@ Canva