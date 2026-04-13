Atelier douceurs printanières Melle
Atelier douceurs printanières Melle samedi 30 mai 2026.
Melle
Atelier douceurs printanières
5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les ateliers de la simplicité organisent différents ateliers pratiques ce printemps, les 25 avril, 30 mai et 27 juin.
L’atelier douceurs printanières consiste à cuisiner des plantes sauvages en sucré.
Ces animations sont payantes et sur inscriptions, de 12e à 20e selon les ressources. .
5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier douceurs printanières
L’événement Atelier douceurs printanières Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Spectacle Reste et Dérive Melle 25 avril 2026
- Atelier cuisine de plantes sauvages Melle 25 avril 2026
- Atelier devenez chef·fe anti-gaspi Melle 25 avril 2026
- Cabaret d’impro Melle 25 avril 2026
- Atelier « Ordinateur et Internet » Melle 28 avril 2026