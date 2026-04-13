Melle

Atelier douceurs printanières

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les ateliers de la simplicité organisent différents ateliers pratiques ce printemps, les 25 avril, 30 mai et 27 juin.

L’atelier douceurs printanières consiste à cuisiner des plantes sauvages en sucré.

Ces animations sont payantes et sur inscriptions, de 12e à 20e selon les ressources. .

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier douceurs printanières

L’événement Atelier douceurs printanières Melle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays Mellois