Atelier du livre d’artiste « Rouge Variation », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Atelier du livre d’artiste « Rouge Variation » Samedi 19 septembre, 15h00 MAC VAL Val-de-Marne

Jauge de 15 enfants avec un ou deux adultes. Sur inscription préalable auprès du Centre de documentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier du livre d’artiste avec Céline Louvet.

Une rencontre-atelier autour du livre d’art. Le centre de documentation du MAC VAL invite des créateurs de livres d’art à animer un atelier pour petits (à partir de 5 ans) avec leurs parents. Ces rencontres permettent de découvrir les différents formes que peuvent prendre les éditions d’artistes.

Atelier adultes et enfants à partir de 5 ans

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cdm@macval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 91 14 64 »}] Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Atelier autour du livre d’artiste *Rouge Variation*

© Tony Trichanh