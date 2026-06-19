Atelier du mardi Boule à soleil Espace des Mondes Polaires Prémanon
Atelier du mardi Boule à soleil Espace des Mondes Polaires Prémanon mardi 7 juillet 2026.
Prémanon
Atelier du mardi Boule à soleil
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-11
Ça cloche au pays des glaces … À cause du changement climatique, les animaux polaires se retrouvent entourés de cocotiers, au lieu de flocons de neige ! Dans un bocal, tu réalises un diorama miniature en papier et en pâte à modeler, et l’Espace des Mondes Polaires déménage sous les tropiques ! Tu peux apporter ton propre bocal ou cloche translucide (sans étiquette, hauteur 15 cm).
Pour les enfants à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€
Sur réservation au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Atelier du mardi Boule à soleil
L’événement Atelier du mardi Boule à soleil Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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