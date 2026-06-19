Atelier du mardi Boule à soleil Espace des Mondes Polaires Prémanon

Prémanon

Atelier du mardi Boule à soleil

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-11

Ça cloche au pays des glaces … À cause du changement climatique, les animaux polaires se retrouvent entourés de cocotiers, au lieu de flocons de neige ! Dans un bocal, tu réalises un diorama miniature en papier et en pâte à modeler, et l’Espace des Mondes Polaires déménage sous les tropiques ! Tu peux apporter ton propre bocal ou cloche translucide (sans étiquette, hauteur 15 cm).

Pour les enfants à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte. Durée libre (selon l’intérêt de l’enfant). Tarif 5€

Sur réservation au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Atelier du mardi Boule à soleil

L’événement Atelier du mardi Boule à soleil Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)