Initiations au skateboard Patinoire de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon lundi 6 juillet 2026.

Prémanon

Initiations au skateboard

Patinoire de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 12:15:00

fin : 2026-08-17 13:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Essayez-vous au skateboard ! Pendant les vacances scolaires, l’école de skateboard des Rousses Five.O Skate vous propose la découverte du skateboard en toute sérénité et sécurité sur la piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires.

Accessible dès 4 ans. Matériel de sécurité, casque & protection fourni avec le skateboard. L’utilisation du casque de vélo est autorisée.

Durée 1h30. Tarif 25.00€ par participant.

Inscription obligatoire via le formulaire sur le site de l’Espace des Mondes Polaires. .

Patinoire de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Initiations au skateboard

L’événement Initiations au skateboard Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)