Dans les yeux d’Una Chez Paupote Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Dans les yeux d’Una

Chez Paupote 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

DANS LES YEUX D’UNA est une jolie fable dont les personnages existent vraiment et qui raconte les aventures d’une jeune femelle lynx dans le jura.

C’est dans le cadre des animations proposées par Chez PAUPOTE que nous sommes heureuses, Severine et moi de vous présenter ce conte:

Maka, qui a ecrit l’histoire, la contera.

Severine, musicienne, mettra en musique les aventures d’Una.

Vous découvrirez les aventures d’une jeune femelle lynx et les dangers auxquels elle doit faire face.

Pensez à réserver.

Prix: au chapeau .

Chez Paupote 11 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 40 06 12 Intentionspourlaterre@gmail.com

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English : Dans les yeux d’Una

L’événement Dans les yeux d’Una Prémanon a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses