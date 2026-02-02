Atelier du mercredi | Aquarium en carton Rue Docteur Henri Dignac Égletons
Atelier du mercredi | Aquarium en carton Rue Docteur Henri Dignac Égletons mercredi 15 avril 2026.
Atelier du mercredi | Aquarium en carton
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Un atelier pour apprendre à fabriquer son aquarium en carton.
Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
