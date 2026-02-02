Atelier du mercredi | Aquarium en carton Rue Docteur Henri Dignac Égletons

Atelier du mercredi | Aquarium en carton

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Un atelier pour apprendre à fabriquer son aquarium en carton.

Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Docteur Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier du mercredi | Aquarium en carton

L’événement Atelier du mercredi | Aquarium en carton Égletons a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières