Atelier du mercredi | Pâte à modeler Rue Henri Dignac Égletons

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Un atelier pour apprendre à fabriquer sa propre pâte à modeler.
De 4 à 11 ans.
Bibliothèque Municipale Réservation obligatoire au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
