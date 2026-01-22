Atelier du Patrimoine Catapulte

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-07-09 2026-07-30

Comment attaquait-on une forteresse au temps des chevaliers ? Venez découvrir les armes de jets utilisées au Moyen-Âge. Vous fabriquerez ensuite votre propre petite catapulte à ramener chez vous pour assiéger vos amis ! Sur réservation.

Comment attaquait-on une forteresse au temps des chevaliers ? Venez découvrir les armes de jets utilisées au Moyen-Âge et les systèmes de défense des châteaux-forts pour parer à ces attaques. Vous fabriquerez ensuite votre propre petite catapulte à ramener chez vous pour assiéger vos amis !

Ces ateliers sont ouverts à la participation d’un adulte accompagnant qui réalisera, au côté de son enfant, sa propre création.

Sur réservation. 5.5 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like Louis Delaporte at the foot of the Angkor ruins, discover the casting technique and leave with your own plaster souvenirs.

L’événement Atelier du Patrimoine Catapulte Loches a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT 37