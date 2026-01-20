Atelier du Patrimoine Château fort Loches

Atelier du Patrimoine Château fort

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

De 4 à 12 ans, enfants accompagnés d’un adulte, sur réservation.

C’est quoi un château fort ? Comment les construit-on ? Comment ont-ils vécu près de 1 000 ans ? En observant le donjon de Loches, apprenez à lire les traces de sa construction. Ces éléments vous permettront ensuite de modeler votre propre donjon en argile.

Ces ateliers sont ouverts à la participation d’un adulte accompagnant qui réalisera, au côté de son enfant, sa propre création. De 4 à 12 ans. 5.5 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

English :

What are castles? How are they built? How did they survive for almost 1,000 years? Take a look at the Loches keep and learn to read the traces of its construction, then model your own keep in clay.

Ages 4 to 12, children accompanied by an adult.

