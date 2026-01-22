Atelier du Patrimoine Eventails japonais Loches

Atelier du Patrimoine Eventails japonais

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5.5 EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-10-22

Un éventail, ça sert à se rafraîchir par temps chaud, mais au Japon c’est également une œuvre d’art. Et ça Lansyer l’a bien compris il les a collectionnés ! Venez découvrir cette collection particulière et repartez avec l’éventail japonais que vous aurez fabriqué et décoré. Sur réservation.

Ces ateliers sont ouverts à la participation d’un adulte accompagnant qui réalisera, au côté de son enfant, sa propre création.

Sur réservation. 5.5 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

