Atelier : « Du pixel au portrait », Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg, Toulouse

Informations pratiques

Atelier : « Du pixel au portrait » 19 et 20 septembre Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg Haute-Garonne

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Inspirez-vous des portraits que vous réalisez aujourd’hui avec votre téléphone ou votre appareil photo pour découvrir ceux que les artistes d’autrefois ont immortalisés en peinture ou en sculpture, qu’ils représentent des personnes réelles ou des personnages imaginés.

À la manière du pixel art, décomposez, transformez et réinventez les portraits de la Collection Bemberg lors d’un atelier créatif accessible à tous.

Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg Place d’Assezat, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 12 06 89 http://www.fondation-bemberg.fr https://www.facebook.com/pages/Fondation-bemberg-officiel/916177548409834 Symbole de la « renaissance toulousaine », l’hôtel d’Assézat a été construit dans la seconde moitié du XVIe siècle pour Pierre d’Assézat, négociant enrichi par le commerce du Pastel. Il a été établi selon les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte de l’époque, et achevé par son petit-fils Dominique Bachelier.

Aujourd’hui musée de la fondation Bemberg, la peinture y occupe une place privilégiée, de la Renaissance aux peintres fauves, en passant par le XVIIIe siècle français et italien. L’école française moderne est évoquée de manière magistrale par, outre un grand nombre d’œuvres impressionnistes, un ensemble unique au monde de 36 toiles de Pierre Bonnard. La fondation Bemberg est située en plein centre de Toulouse, près de la station de métro Esquirol et à moins de dix minutes à pied de la place du Capitole.

A l’image de portraits que vous faites en photographie, avec vos téléphones portables ou vos appareils, les artistes du passé ont immortalisé en peinture ou en sculpture, des personnes qu’ils ont ou…

©Jean-Jacques Ader