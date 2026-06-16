Atelier du samedi Petits pots à pois Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche samedi 4 juillet 2026.

Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier du samedi Petits pots à pois

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Atelier Petits pots à pois. Décoration de pots en terre à la peinture. .

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Atelier du samedi Petits pots à pois

L’événement Atelier du samedi Petits pots à pois Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin