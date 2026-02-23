ATELIER DU VILLAGE, Salle Antonin Chelles, Saint-Lys

ATELIER DU VILLAGE Mardi 21 avril, 14h30 Salle Antonin Chelles Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00

Atelier gratuit organisé par l’ADMR pour les personnes de + de 60 ans,

Salle Antonin Chelles 1 rue des Glycines 31470 ST LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0787777214 »}]

Atelier Art Floral