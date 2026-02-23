ATELIER DU VILLAGE, Salle Antonin Chelles, Saint-Lys
ATELIER DU VILLAGE, Salle Antonin Chelles, Saint-Lys mardi 21 avril 2026.
ATELIER DU VILLAGE Mardi 21 avril, 14h30 Salle Antonin Chelles Haute-Garonne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:00:00+02:00
Atelier gratuit organisé par l’ADMR pour les personnes de + de 60 ans,
Salle Antonin Chelles 1 rue des Glycines 31470 ST LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0787777214 »}]
Atelier Art Floral
À voir aussi à Saint-Lys (Haute-Garonne)
- Salon du Bien être de Saint-Lys, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys 19 avril 2026
- stage multisports 8-14 ans, Gymnase du COSEC, Saint-Lys 20 avril 2026
- FERMALYS, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys 1 mai 2026
- SEMAINE PORTUGAISE ESPACE GRAVETTE L’ESCALYS Saint-Lys 5 mai 2026
- Démonstrations autour d’une station radio émission / réception sur onde courte., Musée « Saint-Lys Radio », Saint-Lys 23 mai 2026