Salon du Bien être de Saint-Lys, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys
Salon du Bien être de Saint-Lys, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys dimanche 19 avril 2026.
Salon du Bien être de Saint-Lys Dimanche 19 avril, 10h00 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
UN DIMANCHE POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
Et si vous faisiez une pause rien que pour vous ?
Le Salon du Bien-Être et Vivre Mieux vous donne rendez-vous à Saint-Lys :
Dimanche 19 avril 2026
Espace la Gravette – Saint-Lys
10h à 18h
Venez découvrir un univers dédié au bien-être et au mieux-vivre :
✨ thérapeutes et praticiens
✨ produits naturels & artisanaux
✨ conseils bien-être
✨ idées pour se sentir mieux au quotidien
Mais aussi toute la journée :
✔ conférences
✔ ateliers
✔ restauration sur place
✔ tombola gratuite
Que vous soyez curieux(se), déjà adepte ou simplement en quête d’un moment pour vous… ce salon est fait pour vous.
Entrée gratuite – venez seul(e), en famille ou entre amis !
Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir un univers dédié au bien-être et au mieux-vivre : ✨ thérapeutes et praticiens ✨ produits naturels & artisanaux ✨ conseils bien-être ✨ idées pour se sentir mieux au quotidien
Association des commerçants de Saint-Lys
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