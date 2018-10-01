Salon du Bien être de Saint-Lys, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys

Salon du Bien être de Saint-Lys Dimanche 19 avril, 10h00 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

UN DIMANCHE POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

Et si vous faisiez une pause rien que pour vous ?

Le Salon du Bien-Être et Vivre Mieux vous donne rendez-vous à Saint-Lys :

Dimanche 19 avril 2026

Espace la Gravette – Saint-Lys

10h à 18h

Venez découvrir un univers dédié au bien-être et au mieux-vivre :

✨ thérapeutes et praticiens

✨ produits naturels & artisanaux

✨ conseils bien-être

✨ idées pour se sentir mieux au quotidien

Mais aussi toute la journée :

✔ conférences

✔ ateliers

✔ restauration sur place

✔ tombola gratuite

Que vous soyez curieux(se), déjà adepte ou simplement en quête d’un moment pour vous… ce salon est fait pour vous.

Entrée gratuite – venez seul(e), en famille ou entre amis !

Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir un univers dédié au bien-être et au mieux-vivre : ✨ thérapeutes et praticiens ✨ produits naturels & artisanaux ✨ conseils bien-être ✨ idées pour se sentir mieux au quotidien

Association des commerçants de Saint-Lys