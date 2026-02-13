stage multisports 8-14 ans, Gymnase du COSEC, Saint-Lys

stage multisports 8-14 ans 23 – 27 février Gymnase du COSEC Haute-Garonne

2 euros par demi-journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T09:50:00+01:00 – 2026-02-23T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T13:45:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00

dossier d’inscription à récupérer à l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville https://www.saint-lys.fr/mes-sorties-et-loisirs/sport-loisirs/stages-multisports/

PROGRAMME :

Lundi 23 février : goubak / handball

Mardi 24 février : bumball / boxe

Mercredi 25 février : activités gymniques / athlétisme

Jeudi 26 février : badminton / hockey

Vendredi 27 février : escalade (déplacement en bus à Portet sur Garonne)

HORAIRES :

9h50-12h00 pour les 8/10 ans

13h50-16h00 pour les 11-14 ans (pas d’activité le mercredi après-midi)

LIEUX :

COSEC

Gymnase du COSEC Chemin de Pillore, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.saint-lys.fr/mes-sorties-et-loisirs/sport-loisirs/stages-multisports/ »}]

activités multisports pendant les vacances d’hiver, du 23 au 27 février 2026