FERMALYS, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys
FERMALYS, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys vendredi 1 mai 2026.
FERMALYS Vendredi 1 mai, 09h00, 18h30 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne
entrée libre, ouverte à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T09:30:00+02:00
Fin : 2026-05-01T18:30:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00
large panel de produits fermiers proposés par 36 producteurs locaux
bar et restauration possibles proposés sur place
organisé par Art, Culture et Patrimoine de Saint-Lys
Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « acp.saintlys@gmail.com »}]
marché des producteurs locaux
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