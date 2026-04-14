FERMALYS, Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470, Saint-Lys

FERMALYS Vendredi 1 mai, 09h00, 18h30 Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 Haute-Garonne

entrée libre, ouverte à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T09:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T18:30:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00

large panel de produits fermiers proposés par 36 producteurs locaux

bar et restauration possibles proposés sur place

organisé par Art, Culture et Patrimoine de Saint-Lys

Espace GRAVETTE à SAINT-LYS 31470 10 rue de la Gravette SAINT-LYS Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « acp.saintlys@gmail.com »}]

marché des producteurs locaux