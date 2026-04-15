Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine, Le Chronographe, Rezé
Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine, Le Chronographe, Rezé jeudi 16 avril 2026.
Atelier éclatée au sol, la mosaïque romaine 16 et 23 avril Le Chronographe Loire-Atlantique
Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T15:30:00+02:00
Cet atelier permet de comprendre comment sont créées les mosaïques, ces décors constitués de plusieurs morceaux de matériaux (terre cuite, verre, pierre, marbre …) assemblés pour former un motif figuratif ou géométrique. Les enfants peuvent choisir leur motif et créer leur propre mosaïque avec des tesselles colorées.
Atelier pour les enfants de 8 à 10 ans.
Sur réservation, en ligne.
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3341 »}]
L’atelier permet aux enfants de 8 à 10 ans de comprendre comment sont créées les mosaïques.
© Le Chronographe
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