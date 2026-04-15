Atelier gommettes en folie, Le Chronographe, Rezé

Atelier gommettes en folie 15 et 22 avril Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:45:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T15:45:00+02:00

Cet atelier permet de comprendre comment sont créées les mosaïques, ces décors constitués de plusieurs morceaux de matériaux (terre cuite, verre, pierre, marbre …) assemblés pour former un motif figuratif ou géométrique. Les enfants peuvent créer leur propre mosaïque à partir d’un modèle quadrillé et de gommettes colorées.

Atelier pour les enfants de 5 à 7 ans.

Sur réservation, en ligne.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3342 »}]

L’atelier gommettes en folie permet aux enfants de 5 à 7 ans de comprendre comment sont créées les mosaïques.

© Le Chronographe