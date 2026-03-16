Atelier éco-construction Parvis du Grand Logis Bruz Samedi 18 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Découvre les matériaux et méthodes de construction à travers un atelier pratique et ludique.

Tu pourras observer et manipuler différents matériaux, puis fabriquer de petites maisons en éco-construction. Une façon amusante d’expérimenter et de comprendre qu’on peut construire solidement et durablement avec des matériaux simples et naturels. Cet atelier est animé par Emmanuelle Jousset de l’éco-domaine de l’Etrillet.

De 7 à 12 ans, accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T15:30:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/atelier-eco-construction

Parvis du Grand Logis 10 av du général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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