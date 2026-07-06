Atelier écriture : la nature comme source d’inspiration Bibliothèque des Batignolles Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Ateliers
d’écriture animés par Thomas Gruel, poète au parcours
atypique et membre de l’association de poésie Epoé, dont le premier recueil est en
cours de publication aux éditions Les
Bonnes Feuilles. Autour de la thématique La nature comme source
d’inspiration, ces ateliers seront un espace d’expérimentation autour de
l’écriture et de la mise en mots. Un temps sera dédié aussi à la lecture,
à l’écoute et au partage d’une passion commune de la langue et des lettres sous
toutes leurs formes dans un cadre chaleureux.
Ateliers animés par Thomas Gruel – les jeudi 24 septembre, 15 octobre, 5 et 26 novembre -
de 10h30 à 12h30 – sur inscription aux 4 séances
Le jeudi 26 novembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le jeudi 05 novembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le jeudi 15 octobre 2026
de 10h30 à 12h30
Le jeudi 24 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T13:30:00+02:00
fin : 2026-11-26T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-24T10:30:00+02:00_2026-09-24T12:30:00+02:00;2026-10-15T10:30:00+02:00_2026-10-15T12:30:00+02:00;2026-11-05T10:30:00+02:00_2026-11-05T12:30:00+02:00;2026-11-26T10:30:00+02:00_2026-11-26T12:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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