Atelier écriture : la nature comme source d’inspiration Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Ateliers

d’écriture animés par Thomas Gruel, poète au parcours

atypique et membre de l’association de poésie Epoé, dont le premier recueil est en

cours de publication aux éditions Les

Bonnes Feuilles. Autour de la thématique La nature comme source

d’inspiration, ces ateliers seront un espace d’expérimentation autour de

l’écriture et de la mise en mots. Un temps sera dédié aussi à la lecture,

à l’écoute et au partage d’une passion commune de la langue et des lettres sous

toutes leurs formes dans un cadre chaleureux.

Ateliers animés par Thomas Gruel – les jeudi 24 septembre, 15 octobre, 5 et 26 novembre -

de 10h30 à 12h30 – sur inscription aux 4 séances

Le jeudi 26 novembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le jeudi 05 novembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le jeudi 15 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

Le jeudi 24 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T13:30:00+02:00

fin : 2026-11-26T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-24T10:30:00+02:00_2026-09-24T12:30:00+02:00;2026-10-15T10:30:00+02:00_2026-10-15T12:30:00+02:00;2026-11-05T10:30:00+02:00_2026-11-05T12:30:00+02:00;2026-11-26T10:30:00+02:00_2026-11-26T12:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

