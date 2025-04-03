ATELIER ECRITURE RUE DE LA VIGNETTE Villefort
ATELIER ECRITURE RUE DE LA VIGNETTE Villefort mardi 5 mai 2026.
Villefort
ATELIER ECRITURE
RUE DE LA VIGNETTE LA LOCO Villefort Lozère
Tarif : 7 – 7 – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 20:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Un espace pour essayer des choses avec le langage. Un endroit où entendre des textes de toutes sortes. Un temps pour rire et réfléchir simultanément. Une petite aventure humaine.
Un rendez-vous mensuel, tous les premiers mardis du mois, pour écrire, écouter et partager, sans pression ni prérequis.
Tout ça à la fois.
De 18h à 20h
Participation 7€ contact@frpv48.fr 07 82 01 60 69
Un espace pour essayer des choses avec le langage. Un endroit où entendre des textes de toutes sortes. Un temps pour rire et réfléchir simultanément. Une petite aventure humaine.
Un rendez-vous mensuel, tous les premiers mardis du mois, pour écrire, écouter et partager, sans pression ni prérequis.
Tout ça à la fois.
De 18h à 20h
Participation 7€ contact@frpv48.fr 07 82 01 60 69 .
RUE DE LA VIGNETTE LA LOCO Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
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English :
A place to try things with language. A place to hear texts of all kinds. A time to laugh and think at the same time. A little human adventure.
A monthly rendez-vous, every first Tuesday of the month, to write, listen and share, with no pressure or prerequisites.
All at once.
From 6pm to 8pm
Participation 7? contact@frpv48.fr 07 82 01 60 69
L’événement ATELIER ECRITURE Villefort a été mis à jour le 2026-04-27 par 48-OT Mont Lozere
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