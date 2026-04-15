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COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort

COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort

COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place du Bosquet

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

Villefort

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 MAi 1945
Monument aux morts à 12h
Rendez-vous à Villefort sur la Place du Bosquet
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 MAi 1945
Monument aux morts à 12h
Rendez-vous à Villefort sur la Place du Bosquet   .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26 

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English :

Commemorative ceremony for the victory of 8 May 1945
Monument aux morts at 12pm
Meeting point in Villefort at Place du Bosquet

L’événement COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT Mont Lozere

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