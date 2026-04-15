COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort
COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort vendredi 8 mai 2026.
Villefort
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Place du Bosquet Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 MAi 1945
Monument aux morts à 12h
Rendez-vous à Villefort sur la Place du Bosquet
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 MAi 1945
Monument aux morts à 12h
Rendez-vous à Villefort sur la Place du Bosquet .
Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26
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English :
Commemorative ceremony for the victory of 8 May 1945
Monument aux morts at 12pm
Meeting point in Villefort at Place du Bosquet
L’événement COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT Mont Lozere
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