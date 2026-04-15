Villefort

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 MAi 1945

Monument aux morts à 12h

Rendez-vous à Villefort sur la Place du Bosquet

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 MAi 1945

Monument aux morts à 12h

Rendez-vous à Villefort sur la Place du Bosquet .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26

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English :

Commemorative ceremony for the victory of 8 May 1945

Monument aux morts at 12pm

Meeting point in Villefort at Place du Bosquet

L’événement COMMÉMORATION DU 8 MAI Villefort a été mis à jour le 2026-04-15 par 48-OT Mont Lozere