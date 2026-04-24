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CINECO A PIED D’OEUVRE Ciné-Théatre LA FORGE Villefort

CINECO A PIED D’OEUVRE Ciné-Théatre LA FORGE Villefort

CINECO A PIED D’OEUVRE Ciné-Théatre LA FORGE Villefort dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Ciné-Théatre LA FORGE

Adresse : 33 Avenue de la Gare

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 4 4 4 Enfant

Villefort

CINECO A PIED D’OEUVRE

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 21:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Projection du film A pied d’oeuvre de Valerie Donzelli
Durée 01h35min/ Genre Comédie dramatique
Projection du film A pied d’oeuvre de Valerie Donzelli
Durée 01h35min/ Genre Comédie dramatique
Synopsis:
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.   .

Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41 

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English :

Screening of the film A pied d’oeuvre by Valerie Donzelli
Running time: 01h35min/ Genre: Comedy drama

L’événement CINECO A PIED D’OEUVRE Villefort a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT Mont Lozere

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