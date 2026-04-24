CINECO A PIED D’OEUVRE Ciné-Théatre LA FORGE Villefort
CINECO A PIED D’OEUVRE Ciné-Théatre LA FORGE Villefort dimanche 3 mai 2026.
Villefort
CINECO A PIED D’OEUVRE
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 21:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Projection du film A pied d’oeuvre de Valerie Donzelli
Durée 01h35min/ Genre Comédie dramatique
Projection du film A pied d’oeuvre de Valerie Donzelli
Durée 01h35min/ Genre Comédie dramatique
Synopsis:
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .
Ciné-Théatre LA FORGE 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
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English :
Screening of the film A pied d’oeuvre by Valerie Donzelli
Running time: 01h35min/ Genre: Comedy drama
L’événement CINECO A PIED D’OEUVRE Villefort a été mis à jour le 2026-04-24 par 48-OT Mont Lozere
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