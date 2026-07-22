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Atelier « Effacés, mais pas oubliés », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts · Nancy

Atelier « Effacés, mais pas oubliés », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts
Adresse
3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Dans la limite des places disponibles

Atelier « Effacés, mais pas oubliés » 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.
Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.

© Ville de Nancy

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