Atelier « Effacés, mais pas oubliés », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Atelier « Effacés, mais pas oubliés » 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.

Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.

© Ville de Nancy