Atelier « Effacés, mais pas oubliés », Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Jacquet - Musée des beaux-arts · Nancy
Informations pratiques
Atelier « Effacés, mais pas oubliés » 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.
Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.
Le patrimoine en péril peut renaître entre vos mains ! Redonnez forme, couleurs et expression à des visages mystérieusement effacés, symboles d’un héritage à préserver.
© Ville de Nancy
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